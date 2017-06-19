Премию братьев Стругацких вручат в Пулковской обсерватории

В шорт-лист 2017 года попали такие писатели-фантасты как Эдуард Веркин, Василий Мидянин и Вячеслав Рыбаков.

Сегодня стали известны финалисты самой фантастической во всех смыслах премии братьев Стругацких. По традиции ее вручают в двух номинациях — художественная проза и критика-публицистика. В качестве лучших жюри отобрало романы Эдуарда Веркина «Звездолет с перебитым крылом», Василия Мидянина «Повелители новостей» и Вячеслава Рыбакова «На мохнатой спине».



В финал попадают произведения различных жанров. Главный критерий — чтобы в содержании присутствовали элементы небывалого и невозможного. В этом году премию лучшим фантастам будут вручать 21 июня в Пулковской обсерватории, где когда-то работал Борис Стругацкий.



Лучшим писателям-фантастам в качестве статуэтки вручат семигранную гайку и внушительный денежный приз. По задумке братьев Стругацких, премия должна освободить автора от дум о насущном и позволить полностью погрузиться в творчество.