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  • 19.06, 18:58
    Премию братьев Стругацких вручат в Пулковской обсерватории. Санкт-Петербург, литература, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Премию братьев Стругацких вручат в Пулковской обсерватории

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    Премию братьев Стругацких вручат в Пулковской обсерватории

    Премию братьев Стругацких вручат в Пулковской обсерватории

      В шорт-лист 2017 года попали такие писатели-фантасты как Эдуард Веркин, Василий Мидянин и Вячеслав Рыбаков.

      Сегодня стали известны финалисты самой фантастической во всех смыслах премии братьев Стругацких. По традиции ее вручают в двух номинациях — художественная проза и критика-публицистика. В качестве лучших жюри отобрало романы Эдуарда Веркина «Звездолет с перебитым крылом», Василия Мидянина «Повелители новостей» и Вячеслава Рыбакова «На мохнатой спине».

      В финал попадают произведения различных жанров. Главный критерий — чтобы в содержании присутствовали элементы небывалого и невозможного. В этом году премию лучшим фантастам будут вручать 21 июня в Пулковской обсерватории, где когда-то работал Борис Стругацкий.

      Лучшим писателям-фантастам в качестве статуэтки вручат семигранную гайку и внушительный денежный приз. По задумке братьев Стругацких, премия должна освободить автора от дум о насущном и позволить полностью погрузиться в творчество.

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