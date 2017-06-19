Экс-глава Российского авторского общества получил 1,5 года за мошенничество

Мещанский суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима бывшего руководителя Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова.
Экс-главу РОА признали виновным в мошенничестве на 297 млн рублей.
Гособвинение призывало приговорить к Федотова к 2 годам колонии. Защита же просила об условном сроке. Федотов уже заявил, что не доволен вынесенным приговором и не исключил, что будет обжаловать решение суда.
Как сообщает «Интерфакс», дело Федотова рассматривалось в особом режиме, так как он полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Кроме того, он возместил 170 млн рублей. Экс-глава РОА заявил, что намерен продолжать возмещать ущерб.
Сергей Федотов был задержан 28 июня прошлого года. Установлено, что он ввел в заблуждение членов совета РАО, которые решили передать одно здание и три нежилых помещения на баланс «Сервисно-эксплуатационной компании». Позднее недвижимость была передана третьим лицам. Ущерб составил 297 млн рублей.
Гособвинение призывало приговорить к Федотова к 2 годам колонии. Защита же просила об условном сроке. Федотов уже заявил, что не доволен вынесенным приговором и не исключил, что будет обжаловать решение суда.
Как сообщает «Интерфакс», дело Федотова рассматривалось в особом режиме, так как он полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Кроме того, он возместил 170 млн рублей. Экс-глава РОА заявил, что намерен продолжать возмещать ущерб.
Сергей Федотов был задержан 28 июня прошлого года. Установлено, что он ввел в заблуждение членов совета РАО, которые решили передать одно здание и три нежилых помещения на баланс «Сервисно-эксплуатационной компании». Позднее недвижимость была передана третьим лицам. Ущерб составил 297 млн рублей.
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