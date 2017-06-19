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  • 19.06, 18:58

    В Португалии нашли три скелета с отрубленными конечностями

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    В Португалии нашли три скелета с отрубленными конечностями

    В Португалии нашли три скелета с отрубленными конечностями

    В Португалии нашли три скелета с отрубленными конечностями
  • Фото: journals.elsevier.com

    • Португальские археологи, изучающие средневековый некрополь, обнаружили скелеты троих молодых людей с отрубленными руками и ногами.

    Как сообщает Газета.Ru, некрополь находится на территории старинного городка Эштремош, но скелеты с похожими увечьями находили в захоронениях средневековой Англии.

    Ученые предполагают, что это была особая форма судебного наказания. Характер повреждений указывает на то, что людям сначала отрубили руки и ноги, а затем казнили. В Средние века такому наказанию могли подвергнуть воров и фальшивомонетчиков. Исследователи не исключают, что троих захороненных могли казнить и по политическим причинам.

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