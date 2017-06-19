В Петербурге просят не переселять подопечных павловского детского дома во взрослый интернат

Родители особых детей, страдающих многочисленными тяжелыми заболеваниями, и общественные организации, надеются не допустить перевода достигших совершеннолетия воспитанников в психоневрологический интернат.

Сейчас подопечные живут в детском доме-интернате №4 в Павловске, где есть специальный персонал, готовый ухаживать за сложными постояльцами. Серьезность проблемы понимают всё: и медперсонал обоих учреждений, и омбудсмен, и даже чиновники. Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков признался, что готов находить лазейки в законе ради сохранения качества жизни воспитанников.



Переселять молодых людей из детских домов во взрослые интернаты родители и волонтеры не хотят не потому, что здесь с ними плохо обращаются или не кормят. Просто людям с тяжелыми и многочисленными нарушениями требуется постоянный, особый уход.



А в психоневрологических интернатах и так не хватает персонала, а отдельных специалистов вообще нет в штатном расписании. Поэтому для многих таких слабых выпускников детских домов стены интернатов становятся клеткой, а для некоторых вообще представляют угрозу жизни.



Во взрослом интернате в Петродворце работает два отделения милосердия для таких подопечных. Там живут 146 человек. Свободных мест нет, как и лишних нянечек, медсестер, врачей и волонтеров организации «Перспектива», которые сопровождают здесь экс-выпускников детского дома.



Руководитель петергофского интерната Наталья Зелинская уже освободила помещения для тяжелых молодых людей. И сейчас здесь вместе решают, как найти специалистов для еще одного отделения.



Выделить средства из городского бюджета пока не позволяют федеральные законы и нормативы. Поэтому до августа, до которого процесс переезда приостановлен, здесь должны внедрить пилотный проект.



Анна Митянина, вице-губернатор Петербурга: «Этот способ является наиболее перспективным. Когда не только государство или общественные организации, но и совместно создается такой проект нового поколения, который в социальной сфере будет наиболее применим».



Бьющие тревогу очень не хотят, чтобы более сильные воспитанники интерната лишались заботы в пользу слабых. Ведь внимание тут дорого всем. Но тем, кто познает мир только через общение, это жизненно необходимо. Потому что, кажется, иногда они умирают от тоски.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина сообщает подробности этой непростой ситуации.