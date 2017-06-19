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  • 19.06, 18:58

    Могерини объявила о возможном продлении санкций против РФ

    2 комментария

    Могерини объявила о возможном продлении санкций против РФ

    Могерини объявила о возможном продлении санкций против РФ

    Евросоюз, вероятно, продлит экономические санкции против РФ. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Причиной возможного продления санкций она назвала отсутствие прогресса по Минским договоренностям.

    Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Я должна констатировать, что реального прогресса в том, что касается имплементации Минских договоренностей, нет. И поэтому, я полагаю, будет принято решение продлить действие санкций».

    На пресс-конференции в Люксембурге Могерини сообщила, что сегодня главы МИД ЕС эту тему не обсуждали. Решение должно быть принято до конца июля 2017 года.

    Совет ЕС сегодня продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя еще на год. В Кремле отнеслись к этому решению отрицательно, назвали санкции нелегитимными и вредными в том числе для их инициаторов.

    Отметим, что европейские санкции, введенные против России в 2014 году из-за украинских событий, нуждаются в ежегодном продлении, а санкции США продолжают действовать до тех пор, пока не будет принято специальное решение об их отмене.

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