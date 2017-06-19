В лесу под Волгоградом нашли пакет с телом новорожденного ребенка

Волгоградские следователи ищут женщину, выбросившую в лесу свою новорожденную дочь.
Тело девочки в полиэтиленовом пакете нашла 18 июня в лесопарке жительница города Волжского. Женщина развернула подозрительный сверток и, увидев тело мертвого младенца, тут же сообщила в полицию, сообщает пресс-служба СУ СКР по регину.
Следователи начали проверку. Тело девочки направлено на судебно-медицинское исследование. Личность матери устанавливается.
Следователи начали проверку. Тело девочки направлено на судебно-медицинское исследование. Личность матери устанавливается.
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