Самолет экстренно сел в Лиссабоне из-за нюхавших кокаин пассажиров

Самолет авиакомпании EasyJet, направлявшийся Манчестера на Тенерифе, совершил незапланированную посадку в Лиссабоне.
Совершить экстренную посадку было решено из-за поведения британских туристов. Трое мужчин после взлета стали регулярно наведываться в туалет, а потом устроили перепалку с бортпроводниками. Позднее в туалете был обнаружен пакет с кокаином.
После посадки нарушители спокойствия были задержаны. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Комсомольской правды».
На Тенерифе авиалайнер прибыл с трехчасовым опозданием.
После посадки нарушители спокойствия были задержаны. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, сообщает сайт «Комсомольской правды».
На Тенерифе авиалайнер прибыл с трехчасовым опозданием.
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