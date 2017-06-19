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  • 19.06, 17:27
    Россия привезла на авиасалон в Ле-Бурже только рекламные материалы. авиасалоны и авиашоу, авиация, выставки и музеи, самолеты, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россия привезла на авиасалон в Ле-Бурже только рекламные материалы

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    Россия привезла на авиасалон в Ле-Бурже только рекламные материалы

    Россия привезла на авиасалон в <nobr>Ле-Бурже</nobr> только рекламные материалы

      Сегодня в пригороде Парижа открылся 52-й международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже-2017». Он собрал 2,5 тысячи участников из 47 стран. Россию представляют три десятка компаний. Среди них такие гиганты индустрии, как «Сухой», «МиГ» и «Ильюшин». Но удивлять публику им будет нелегко. Таможенные органы Франции запретили нашим предприятиям ввозить в страну самолеты, поэтому гостям будут показывать лишь макеты и рекламные материалы.

      Новый президент, новые правила авиасалона. Все сделано для того, чтобы угодить Эммануэлю Макрону. Отныне летное шоу начинается не во второй половине дня, а прямо с утра. Французский лидер появился в Ле-Бурже на борту военного А400. Поступала информация, что Макрон хотел быть за штурвалом боевой машины, но ему этого не позволили. Тут же в небе проследовала авиационная группа Patrouille de France с развевающимся в небе французским триколором.

      При всем летном разнообразии российской боевой техники в этом году в Ле-Бурже нет. Нашу делегацию за несколько дней до открытия салона официально предупредили, что французская таможня просто не даст добро для любой боевой техники из РФ.

      Продавать российскую технику или заключать новые контракты в условиях санкций и исключительно на базе моделей — дело сложное, но не совсем неблагодарное. Наши боевые машины имеют заслуженную репутацию в мире. На сегодняшний день федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству располагает многомиллиардными контрактами с 98 государствами. Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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