«ВИМ-Авиа» планирует перевозить туристов на иностранных самолетах

Министерство транспорта России прорабатывает предложение Ростуризма привлечь иностранные авиакомпании к чартерной программе
«ВИМ-Авиа».
Как сообщает ТАСС, идея уже получила одобрение главы Минтранса Максима Соколова. Туроператоры, работающие с авиакомпанией, также рассматривают возможность использовать на зарубежных направлениях иностранные лайнеры.
9 июня «ВИМ-Авиа» объявила о частичном сокращении летних чартерных рейсов в связи с массовыми задержками и отменами вылетов. В авиакомпании тогда объяснили, что собственные воздушные суда поздно прибыли с технического обслуживания, а зафрахтовать лайнеры других авиакомпаний не удавалось из-за их дефицита в сезон отпусков.
9 июня «ВИМ-Авиа» объявила о частичном сокращении летних чартерных рейсов в связи с массовыми задержками и отменами вылетов. В авиакомпании тогда объяснили, что собственные воздушные суда поздно прибыли с технического обслуживания, а зафрахтовать лайнеры других авиакомпаний не удавалось из-за их дефицита в сезон отпусков.
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