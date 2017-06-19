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  • 19.06, 17:28
    Доллар и евро поднялись выше 58 и 65 рублей. биржи, валюта, деловые новости, доллар, рубль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Доллар и евро поднялись выше 58 и 65 рублей

    1 комментарий

    Доллар и евро поднялись выше 58 и 65 рублей

    Доллар и евро поднялись выше 58 и 65 рублей

      Сегодня рубль заметно теряет на валютном рынке позиции к доллару и евро. Российская валюта ослабела из-за нефтяных цен, но есть и другие причины.

      Рубль упал ниже отметок, которые принято называть психологически важными. Доллар впервые за месяц стал дороже 58 рублей, а евро и вовсе впервые с 1 февраля преодолел планку в 65 рублей.

      Аналитики отмечают, что долгое время российская валюта игнорировала снижение нефтяных цен, помогали иностранные инвесторы, которые активно ею закупались, но теперь они постепенно начали выходить из рубля, узнав про угрозу новых антироссийских санкций.

      Кроме того, дешевеет нефть, потому что добыча в Америке растет. Наконец, на российскую валюту оказывает влияние желание нашей страны занять деньги у иностранных инвесторов. Минфин сегодня открыл книгу заявок на еврооблигации сроком обращения 10 и 30 лет. И если их выкупят отечественные игроки, то это может привести к дефициту валюты на рынке.

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