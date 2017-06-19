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  • 19.06, 17:28

    Житель Бурятии убил и расчленил 20-летнюю подругу

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    Житель Бурятии убил и расчленил 20-летнюю подругу

    Житель Бурятии убил и расчленил <nobr>20-летнюю</nobr> подругу

    В Бурятии задержали 34-летнего жителя Гусиноозерска, расправившегося с молодой знакомой.

    Уголовное дело было возбуждено после того, как останки девушки были обнаружены в заброшенном доме.

    Выяснилось, что в конце мая мужчина расправилась со своей 20-летней знакомой. Для того, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело жертвы и спрятал останки в заброшенных домах.

    Как сообщили в управлении СК по Бурятии, сейчас подозреваемый задержан. Следствие продолжается.

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