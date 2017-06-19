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  • 19.06, 17:28

    Ревнивый итальянец задушил россиянку и до смерти забил ее бойфренда

    4 комментария

    Ревнивый итальянец задушил россиянку и до смерти забил ее бойфренда

    Ревнивый итальянец задушил россиянку и до смерти забил ее бойфренда

    Генконсульство России в Милане проверяет сообщения об убийстве россиянки в североитальянском городке Кириньяго близ Венеции.

    Предполагаемая гражданка России 30-летняя Анастасия Шакурова и ее близкий друг 31-летний неаполитанец Бьяджо Джуниор Буономо были убиты в минувшее воскресенье. Двойное убийство произошло в доме 50-летнего Стефано Перале, который ранее состоял с Шакуровой в близких отношениях. Мужчина убил женщину и ее бойфренда из ревности, а после сам позвонил в полицию.

    Перале рассказал, что специально пригласил Шакурову и ее друга в гости, подмешал им в напитки наркотик, а когда женщина почувствовала себя плохо, проводил ее в спальню и там задушил. Своего соперника Перале до смерти забил палкой. Тело Буономо полицейские нашли в луже крови у входа в дом.

    Отмечается, что итальянские правоохранители сразу же сообщили о произошедшем в Генконсульство РФ в Милане. Сейчас дипломаты выясняют, действительно ли Шакурова была гражданкой России, точной информации об этом пока нет, передает РИА Новости.

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