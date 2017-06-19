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  • 19.06, 17:27
    Путин сообщил о падении рождаемости в России. беременность и роды, дети и подростки, Путин, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин сообщил о падении рождаемости в России

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    Путин сообщил о падении рождаемости в России

    Путин сообщил о падении рождаемости в России

      Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. По словам главы государства, в России наблюдается спад рождаемости, число появившихся на свет детей за первые четыре месяца нынешнего года сократилось на 68 с лишним тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости. Так, за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность родившихся снизилась на 68,7 тысячи».

      Российский лидер пояснил, что катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа новорожденных на рубеже 70-х годов. Это поколение обзаводилось потомством в трудные периоды 90-х годов, а малочисленные поколения 90-х годов сегодня начинают создавать свои собственные семьи.

      При этом президент отметил, что меры поддержки позволили на несколько лет задержать неизбежное падение рождаемости и значительно его сгладить. Путин подчеркнул, что в России удалось добиться прорывных результатов в решении существующих демографических проблем, передает «Интерфакс»

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