Путин сообщил о падении рождаемости в России

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. По словам главы государства, в России наблюдается спад рождаемости, число появившихся на свет детей за первые четыре месяца нынешнего года сократилось на 68 с лишним тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости. Так, за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность родившихся снизилась на 68,7 тысячи».
Российский лидер пояснил, что катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа новорожденных на рубеже 70-х годов. Это поколение обзаводилось потомством в трудные периоды 90-х годов, а малочисленные поколения 90-х годов сегодня начинают создавать свои собственные семьи.
При этом президент отметил, что меры поддержки позволили на несколько лет задержать неизбежное падение рождаемости и значительно его сгладить. Путин подчеркнул, что в России удалось добиться прорывных результатов в решении существующих демографических проблем, передает «Интерфакс»
Российский лидер пояснил, что катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа новорожденных на рубеже 70-х годов. Это поколение обзаводилось потомством в трудные периоды 90-х годов, а малочисленные поколения 90-х годов сегодня начинают создавать свои собственные семьи.
При этом президент отметил, что меры поддержки позволили на несколько лет задержать неизбежное падение рождаемости и значительно его сгладить. Путин подчеркнул, что в России удалось добиться прорывных результатов в решении существующих демографических проблем, передает «Интерфакс»
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