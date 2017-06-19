Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 15:57

    Дочь Пескова присоединилась к совету блогеров в Госдуме: фото

    комментировать
    Дочь Пескова присоединилась к совету блогеров в Госдуме: фото

    Дочь Пескова присоединилась к совету блогеров в Госдуме: фото

    Дочь Пескова присоединилась к совету блогеров в Госдуме: фото
  • Фото: Илья Будкевич /facebook.com

    • Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова приняла участие в заседании совета блогеров в Госдуме.

    Первое заседание совета блогеров, организованного депутатом Госдумы Василием Власовым, прошло сегодня. Среди участников оказалась Елизавета Пескова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой.

    Оооо. С нами сегодня Елизавета Дмитриевна Пескова!

    Опубликовано Ильей Будкевичем 19 июня 2017 г.

    Елизавета Пескова пришла раньше всех. И погрузилась в телефон. Настоящий блогер.

    Публикация от Сергей Колясников (@zergulio)



    Как ранее сообщал Власов, на сегодняшнем заседании планируется обсудить вопросы регулирования Интернета.

    Напомним, в конце мая в Госдуме выступила Александра Балковская, более известная в Сети как Саша Спилберг. Она призвала парламентариев стать «прозрачными» и более активно пользоваться Интернетом.

    После этого 21-летний депутат Василий Власов и предложил создать в Госдуме совет блогеров. Участники структуры, по мнению парламентария, могли бы консультировать комитеты Госдумы и помогать выработать грамотную стратегию по взаимодействую с гражданами в Сети.

    Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова от второго брака. Девушка активно пользуется Интернетом и часто оставляет записи в своем Instagram.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru