Дочь Пескова присоединилась к совету блогеров в Госдуме: фото

Дочь
пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова приняла участие в заседании совета блогеров в Госдуме.
Первое заседание совета блогеров, организованного депутатом Госдумы Василием Власовым, прошло сегодня. Среди участников оказалась Елизавета Пескова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой.
Как ранее сообщал Власов, на сегодняшнем заседании планируется обсудить вопросы регулирования Интернета.
Напомним, в конце мая в Госдуме выступила Александра Балковская, более известная в Сети как Саша Спилберг. Она призвала парламентариев стать «прозрачными» и более активно пользоваться Интернетом.
После этого 21-летний депутат Василий Власов и предложил создать в Госдуме совет блогеров. Участники структуры, по мнению парламентария, могли бы консультировать комитеты Госдумы и помогать выработать грамотную стратегию по взаимодействую с гражданами в Сети.
Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова от второго брака. Девушка активно пользуется Интернетом и часто оставляет записи в своем Instagram.
Оооо. С нами сегодня Елизавета Дмитриевна Пескова!Опубликовано Ильей Будкевичем 19 июня 2017 г.
Как ранее сообщал Власов, на сегодняшнем заседании планируется обсудить вопросы регулирования Интернета.
Напомним, в конце мая в Госдуме выступила Александра Балковская, более известная в Сети как Саша Спилберг. Она призвала парламентариев стать «прозрачными» и более активно пользоваться Интернетом.
После этого 21-летний депутат Василий Власов и предложил создать в Госдуме совет блогеров. Участники структуры, по мнению парламентария, могли бы консультировать комитеты Госдумы и помогать выработать грамотную стратегию по взаимодействую с гражданами в Сети.
Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова от второго брака. Девушка активно пользуется Интернетом и часто оставляет записи в своем Instagram.
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