Счетная палата выявила в Росимуществе нарушения на 2,5 млрд рублей

Аудиторы Счетной палаты признали недостоверной бюджетную отчетность Росимущества за 2016 год.
По результатам проведенной проверки, Счетная палата выявила в Росимуществе и его территориальном управлении в Москве нарушения на 2,5 млрд рублей.
Как сообщается на сайте Счетной палаты, выявленные нарушения касаются проведения госзакупок и контроля за территориальными отделениями по администрированию доходов и расходов, в том числе в части дивидендов.
Из сообщения Счетной палаты: «Росимущество ненадлежащим образом осуществляло контроль за исполнением территориальными органами полномочий администратора доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, а также полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий».
Также отмечается, что Росимущество не соблюдало сроки оплаты по госконтрактам и не проверяло отчетность по источникам финансирования дефицита федерального бюджета.
Кроме того, ведомство нарушало сроки кассового плана и порядок оплаты труда сотрудников. На земельные участки под зданиями Росимущества не были оформлены права, а территориальное управление Москвы не приняло никаких мер при обнаружении фактов занижения арендной платы. Управление также не взыскало просрочку по доходам на 1 млрд рублей.
Как сообщается на сайте Счетной палаты, выявленные нарушения касаются проведения госзакупок и контроля за территориальными отделениями по администрированию доходов и расходов, в том числе в части дивидендов.
Из сообщения Счетной палаты: «Росимущество ненадлежащим образом осуществляло контроль за исполнением территориальными органами полномочий администратора доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, а также полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий».
Также отмечается, что Росимущество не соблюдало сроки оплаты по госконтрактам и не проверяло отчетность по источникам финансирования дефицита федерального бюджета.
Кроме того, ведомство нарушало сроки кассового плана и порядок оплаты труда сотрудников. На земельные участки под зданиями Росимущества не были оформлены права, а территориальное управление Москвы не приняло никаких мер при обнаружении фактов занижения арендной платы. Управление также не взыскало просрочку по доходам на 1 млрд рублей.
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