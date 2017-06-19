Пропавшего на Урале школьника ищут более 700 человек

В Челябинской области развернута масштабная операция по поиску
10-летнего мальчика, который исчез несколько дней назад.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, ребенка ищут в общей сложности более 700 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтеры. Ребенок 14 июня на велосипеде отправился в библиотеку и не вернулся.
Из сообщения ГУ МВД РФ по Челябинской области: «В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы почти 200 сотрудников полиции, в том числе из ГУ МВД России по области и кинологического центра, а также авиационного отряда Росгвардии, летательных беспилотных аппаратов МЧС, водолазов. Также ребенка ищут свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей».
Зона поиска превышает 50 квадратных километров, в людных местах размещены ориентировки с приметами пропавшего мальчика: рост 110–115 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, волосы темно-русые, короткие. Ребенок ушел из дома в оранжевой футболке с короткими рукавами, синих спортивных брюках с белыми лампасами по бокам и темных кроссовках.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника или располагает информацией о нем, правоохранители просят обратиться в ближайшее отделение полиции.
Из сообщения ГУ МВД РФ по Челябинской области: «В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы почти 200 сотрудников полиции, в том числе из ГУ МВД России по области и кинологического центра, а также авиационного отряда Росгвардии, летательных беспилотных аппаратов МЧС, водолазов. Также ребенка ищут свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей».
Зона поиска превышает 50 квадратных километров, в людных местах размещены ориентировки с приметами пропавшего мальчика: рост 110–115 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, волосы темно-русые, короткие. Ребенок ушел из дома в оранжевой футболке с короткими рукавами, синих спортивных брюках с белыми лампасами по бокам и темных кроссовках.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника или располагает информацией о нем, правоохранители просят обратиться в ближайшее отделение полиции.
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