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  • 19.06, 15:57

    Пропавшего на Урале школьника ищут более 700 человек

    1 комментарий
    • Фото: vk.com
    Пропавшего на Урале школьника ищут более 700 человек

    Пропавшего на Урале школьника ищут более 700 человек

    Пропавшего на Урале школьника ищут более 700 человек
  • Фото: vk.com

    • В Челябинской области развернута масштабная операция по поиску 10-летнего мальчика, который исчез несколько дней назад.

    Как сообщается на сайте регионального управления МВД, ребенка ищут в общей сложности более 700 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтеры. Ребенок 14 июня на велосипеде отправился в библиотеку и не вернулся.

    Из сообщения ГУ МВД РФ по Челябинской области: «В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы почти 200 сотрудников полиции, в том числе из ГУ МВД России по области и кинологического центра, а также авиационного отряда Росгвардии, летательных беспилотных аппаратов МЧС, водолазов. Также ребенка ищут свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей».

    Зона поиска превышает 50 квадратных километров, в людных местах размещены ориентировки с приметами пропавшего мальчика: рост 110–115 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, волосы темно-русые, короткие. Ребенок ушел из дома в оранжевой футболке с короткими рукавами, синих спортивных брюках с белыми лампасами по бокам и темных кроссовках.

    Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника или располагает информацией о нем, правоохранители просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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