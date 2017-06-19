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  • 19.06, 15:57

    В Москве 29-летняя пациентка умерла после укола в частной клинике

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    В Москве 29-летняя пациентка умерла после укола в частной клинике

    В Москве <nobr>29-летняя</nobr> пациентка умерла после укола в частной клинике

    Столичные сыщики проводят проверку по факту гибели 29-летней пациентки одной из частных клиник.

    По данным следствия, девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание во время инъекции. Пациентку доставили в больницу, однако спасти ее врачи не смогли.

    Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причина трагедии. Виновникам смерти пациентки может грозить ответственность по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность», сообщили в столичном управлении СК.

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