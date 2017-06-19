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  • 19.06, 15:57

    Сбой в работе «Яндекс.Такси» объяснили плохой погодой

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    Сбой в работе «Яндекс.Такси» объяснили плохой погодой

    Сбой в работе «Яндекс.Такси» объяснили плохой погодой

    Пользователи приложения «Яндекс.Такси» сегодня жалуются на проблемы при попытках вызова автомобилей. Сбой заметили в нескольких регионах, в том числе в Москве.

    В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что неполадки связаны с перебоями в работе одного из серверов, которые начались еще в воскресенье. Из-за этого пришлось распределить обработку запросов между оставшимися серверами, а сегодня они оказались перегружены из-за высокой нагрузки.

    Пресс-служба «Яндекс.Такси»: «Сегодня утром из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве наши сервера оказались перегружены. В итоге ключевые элементы системы не выдержали нагрузки и вышли из строя, и нам в течение некоторого времени не удавалось восстановить их работу. Мы активно занимаемся устранением проблемы, в самое ближайшее время она будет полностью решена».

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