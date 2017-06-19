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  • 19.06, 15:57

    «Без сбоев и утечек»: Рособрнадзор объявил об успешном завершении ЕГЭ

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    «Без сбоев и утечек»: Рособрнадзор объявил об успешном завершении ЕГЭ

    «Без сбоев и утечек»: Рособрнадзор объявил об успешном завершении ЕГЭ

    Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что основная волна Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в России завершилась успешно.

    По его словам, явных сбоев или утечек во время экзамена допущено не было. Все школьники находились в равных условиях, передает «Интерфакс».

    Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора: «Основная волна завершалась, она завершилась в нормальном режиме, спокойно, без явных сбоев. В целом технологически мы видим, что никаких утечек нет».

    Отметим, что сегодня выпускники сдали два последних экзамена — по химии и истории. В резервные дни (с 20 июня по 1 июля) сдать ЕГЭ смогут те, кто по уважительным причинам пропустил основные даты.

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