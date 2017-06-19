23 июня в эфире НТВ — фильм «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» с Еленой Радевич в главной роли. У её героини Веры всё в жизни прекрасно: она выросла в семье министра областного правительства, получила хорошее образование и готовится к карьере врача-кардиолога . Единственное, чего у Веры пока нет, — это настоящей любви.

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Встреча с умным и обаятельным Игорем, майором уголовного розыска, меняет жизнь девушки. Но вскоре Веру находит Антон — её школьная любовь. Она понимает, что любовь к Антону жива, и отказывается выйти за Игоря замуж. Однако девушка и не догадывается, в каких страшных делах замешан ее школьный друг. Вскоре бывший жених сообщает Вере, что Антон — преступник, и он замешан в ограблении и даже в убийстве! Кто же из двух мужчин говорит правду, а кто врет? Кому их из них верить? Тому, кто уже был пойман на лжи, или тому, кто так и не простил, что был отвергнут? И как правильно поступить: вернуться к спокойной размеренной жизни или пожертвовать всем ради первой любви?



Смотрите фильм «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» 23 июня в 19:40.