Мощные ливни превратили тюменские улицы в бурлящие реки: видео

Во власти стихии оказались Тюменская и Курганская области. Тысячи людей остались в своих квартирах без света. Коммунальщики бросили все силы на восстановление электростей. Но сделать это крайне сложно — ливни и грозы не прекращаются.

Мощный ливень превратил улицы Тюмени в бурлящие реки. Интернет наводнили любительские съемки. Люди в социальных сетях обмениваются впечатлениями от разгула стихии.



Так, на кадрах, сделанных в рейсовом автобусе, видно, что водитель не прекратил движение, даже когда вода оказалась в салоне. Пассажиры выходят не на остановках, а там, где не очень глубоко. Пересекать улицу им приходится буквально вброд.



О надвигающейся стихии в МЧС предупреждали заранее. Сообщали и о сильном дожде, и о порывистом ветре до 23 м/с. Впрочем, в городе многие надеялись, что все обойдется, а в итоге случился настоящий транспортный коллапс.



Мощный ливень прошел не только в Тюменской области, но и в соседних регионах. Как сообщает корреспондент НТВ Денис Задохин, в Кургане под водой оказались и дороги, и пешеходные зоны. Не выдержали натиска штормового ветра кровли нескольких сотен домов. В одном из поселков упавшая крыша ранила женщину и двоих маленьких детей, они госпитализированы. Несколько тысяч человек остаются без электричества. Его отключили в целях безопасности.



Сейчас, судя по сообщениям местных жителей, ситуация нормализовалась. Вода постепенно уходит. Там, где не справляются ливневые канализации, воду откачивают коммунальщики. Спасатели вызволяют водителей, которые до сих пор не смогли добраться до дома. Однако подводить статистику пока рано, говорят синоптики. Осадки продлятся еще несколько дней.



