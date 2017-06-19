Блаттер сравнил информатора ВАДА Степанову со школьной ябедой

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал российскую легкоатлетку Юлию Степанову, которая решила стать информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Экс-глава ФИФА подчеркнул, что Степанову не стоило пускать на Олимпиаду в Рио только за то, что решила стать информатором.
Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА: «Она хотела попасть на Олимпиаду, и теперь все говорят, что это позор, что ее не допустили, потому что она информатор. Скоро информаторы смогут выступать везде только из-за статуса. Это неправильно».
Кроме того, Блаттер сравнил Степанову со школьной ябедой, передает The Guardian.
Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА: «В школе, если кто-то был информатором у учителя, тогда… Похожа ли она на школьную ябеду? Да, да».
Юлия Степанова и ее муж Виталий, экс-сотрудник РУСАДА, стали информаторами ВАДА и главными героями фильма телеканала ARD о допинге в российском спорте. Из-за этого скандала почти все российские легкоатлеты были отстранены от Игр в Рио.
Впрочем, позднее спортсменка призналась, что не сожалеет о сотрудничестве с ВАДА, отметив при этом, что не хочет выступать за Россию.
Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА: «Она хотела попасть на Олимпиаду, и теперь все говорят, что это позор, что ее не допустили, потому что она информатор. Скоро информаторы смогут выступать везде только из-за статуса. Это неправильно».
Кроме того, Блаттер сравнил Степанову со школьной ябедой, передает The Guardian.
Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА: «В школе, если кто-то был информатором у учителя, тогда… Похожа ли она на школьную ябеду? Да, да».
Юлия Степанова и ее муж Виталий, экс-сотрудник РУСАДА, стали информаторами ВАДА и главными героями фильма телеканала ARD о допинге в российском спорте. Из-за этого скандала почти все российские легкоатлеты были отстранены от Игр в Рио.
Впрочем, позднее спортсменка призналась, что не сожалеет о сотрудничестве с ВАДА, отметив при этом, что не хочет выступать за Россию.
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