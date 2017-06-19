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  • 19.06, 14:27

    Блаттер сравнил информатора ВАДА Степанову со школьной ябедой

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    Блаттер сравнил информатора ВАДА Степанову со школьной ябедой

    Блаттер сравнил информатора ВАДА Степанову со школьной ябедой

    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал российскую легкоатлетку Юлию Степанову, которая решила стать информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

    Экс-глава ФИФА подчеркнул, что Степанову не стоило пускать на Олимпиаду в Рио только за то, что решила стать информатором.

    Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА: «Она хотела попасть на Олимпиаду, и теперь все говорят, что это позор, что ее не допустили, потому что она информатор. Скоро информаторы смогут выступать везде только из-за статуса. Это неправильно».

    Кроме того, Блаттер сравнил Степанову со школьной ябедой, передает The Guardian.

    Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА: «В школе, если кто-то был информатором у учителя, тогда… Похожа ли она на школьную ябеду? Да, да».

    Юлия Степанова и ее муж Виталий, экс-сотрудник РУСАДА, стали информаторами ВАДА и главными героями фильма телеканала ARD о допинге в российском спорте. Из-за этого скандала почти все российские легкоатлеты были отстранены от Игр в Рио.

    Впрочем, позднее спортсменка призналась, что не сожалеет о сотрудничестве с ВАДА, отметив при этом, что не хочет выступать за Россию.

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