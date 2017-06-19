Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 14:27

    В Кремле назвали нелегитимными и вредными санкции Евросоюза

    комментировать

    В Кремле назвали нелегитимными и вредными санкции Евросоюза

    В Кремле назвали нелегитимными и вредными санкции Евросоюза

    Кремль по-прежнему не согласен с антироссийскими санкциями Евросоюза, считает их нелегитимными и вредными.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами».

    Совет Евросоюза сегодня без обсуждения принял решение о продлении ограничений в отношении Крыма и Севастополя еще на год. Санкции включают запрет на импорт и экспорт ряда товаров и технологий, на любые инвестиции в экономику регионов, на туристические услуги.

    Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал санкции бесполезными, сравнив их с комариным укусом.

    США и Евросоюз ввели антироссийские санкции в 2014 году после референдума в Крыму, по результатам которого полуостров стал частью России. Кроме санкций против Крыма, ЕС ввел ограничения на въезд россиян на свою территорию и экономические санкции против ряда российских компаний оборонного, нефтяного и финансового секторов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru