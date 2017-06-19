В Кремле назвали нелегитимными и вредными санкции Евросоюза

Кремль
по-прежнему не согласен с антироссийскими санкциями Евросоюза, считает их нелегитимными и вредными.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами».
Совет Евросоюза сегодня без обсуждения принял решение о продлении ограничений в отношении Крыма и Севастополя еще на год. Санкции включают запрет на импорт и экспорт ряда товаров и технологий, на любые инвестиции в экономику регионов, на туристические услуги.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал санкции бесполезными, сравнив их с комариным укусом.
США и Евросоюз ввели антироссийские санкции в 2014 году после референдума в Крыму, по результатам которого полуостров стал частью России. Кроме санкций против Крыма, ЕС ввел ограничения на въезд россиян на свою территорию и экономические санкции против ряда российских компаний оборонного, нефтяного и финансового секторов.
Совет Евросоюза сегодня без обсуждения принял решение о продлении ограничений в отношении Крыма и Севастополя еще на год. Санкции включают запрет на импорт и экспорт ряда товаров и технологий, на любые инвестиции в экономику регионов, на туристические услуги.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал санкции бесполезными, сравнив их с комариным укусом.
США и Евросоюз ввели антироссийские санкции в 2014 году после референдума в Крыму, по результатам которого полуостров стал частью России. Кроме санкций против Крыма, ЕС ввел ограничения на въезд россиян на свою территорию и экономические санкции против ряда российских компаний оборонного, нефтяного и финансового секторов.
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