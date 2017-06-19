Международных наблюдателей из ряда стран могут не пустить на выборы в России

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России может не пустить на выборы 2018 года международных наблюдателей из некоторых стран.
В число таких стран могут войти США, Украина, Великобритания и Франция, если перестанут допускать на свои избирательные участки наблюдателей из России. Как пишут «Известия», с предложением ввести «зеркальные меры» против миссий из государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои выборы, выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал изданию, что вопрос о недопуске международных наблюдателей может быть рассмотрен после сентябрьских выборов, исходя из опыта региональных кампаний.
Андрей Климов: «Постараемся собраться после сентябрьских выборов и на основании опыта региональных кампаний предложить соответствующие уточнения. Может быть, если будем готовы, озаботимся этой темой в июле. В любом случае хотим до президентских выборов ее сформулировать и постараться заложить в проект нормативного документа».
Между тем председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что пока не знает ни одного случая, чтобы российских наблюдателей куда-то не пустили.
В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал изданию, что вопрос о недопуске международных наблюдателей может быть рассмотрен после сентябрьских выборов, исходя из опыта региональных кампаний.
Андрей Климов: «Постараемся собраться после сентябрьских выборов и на основании опыта региональных кампаний предложить соответствующие уточнения. Может быть, если будем готовы, озаботимся этой темой в июле. В любом случае хотим до президентских выборов ее сформулировать и постараться заложить в проект нормативного документа».
Между тем председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что пока не знает ни одного случая, чтобы российских наблюдателей куда-то не пустили.
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