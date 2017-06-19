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  • 19.06, 12:55

    В Крыму сравнили санкции Евросоюза с комариным укусом

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    В Крыму сравнили санкции Евросоюза с комариным укусом

    В Крыму сравнили санкции Евросоюза с комариным укусом

    В Общественной палате Крыма считают, что Запад с помощью санкций пытается отомстить жителям полуострова за их выбор.

    Так, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что санкции против полуострова основаны на политике и «определенных экономических делах». Ведь, подчеркнул Иоффе, в случаях, схожих с крымским, никакие санкции не вводились.

    Кроме того, Иоффе назвал санкции Евросоюза бесполезными и сравнил их с комариным укусом, передает РИА Новости.

    Григорий Иоффе, глава Глава Общественной палаты Крыма: «Эти санкции абсолютно бесполезны. Если бы о них все время не напоминали и не талдычили, то никто бы в Крыму их и не заметил. После того, что мы уже пережили с водной блокадой, энергетической, продовольственной, транспортной, нам эти санкции как комариный укус».

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководители МИД стран — членов Евросоюза решили без обсуждения продлить на год санкции против Крыма и Севастополя. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2018 года.

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