В Крыму сравнили санкции Евросоюза с комариным укусом

В Общественной палате Крыма считают, что Запад с помощью санкций пытается отомстить жителям полуострова за их выбор.
Так, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что санкции против полуострова основаны на политике и «определенных экономических делах». Ведь, подчеркнул Иоффе, в случаях, схожих с крымским, никакие санкции не вводились.
Кроме того, Иоффе назвал санкции Евросоюза бесполезными и сравнил их с комариным укусом, передает РИА Новости.
Григорий Иоффе, глава Глава Общественной палаты Крыма: «Эти санкции абсолютно бесполезны. Если бы о них все время не напоминали и не талдычили, то никто бы в Крыму их и не заметил. После того, что мы уже пережили с водной блокадой, энергетической, продовольственной, транспортной, нам эти санкции как комариный укус».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководители МИД стран — членов Евросоюза решили без обсуждения продлить на год санкции против Крыма и Севастополя. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2018 года.
Кроме того, Иоффе назвал санкции Евросоюза бесполезными и сравнил их с комариным укусом, передает РИА Новости.
Григорий Иоффе, глава Глава Общественной палаты Крыма: «Эти санкции абсолютно бесполезны. Если бы о них все время не напоминали и не талдычили, то никто бы в Крыму их и не заметил. После того, что мы уже пережили с водной блокадой, энергетической, продовольственной, транспортной, нам эти санкции как комариный укус».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководители МИД стран — членов Евросоюза решили без обсуждения продлить на год санкции против Крыма и Севастополя. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2018 года.
Комментарии