С 2018 года все такси в Москве будут желтыми

В 2018 году истечет срок действия последнего разрешения на такси не желтого цвета. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
С 1 июля 2013 года разрешение на работу на такси дают только владельцам желтых машин, но водители и владельцы таксомоторных предприятий, получившие разрешения раньше этой даты, могли это правило не соблюдать.
Ликсутов отметил, что в настоящее время в Москве действует более 80 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Сейчас рынок заметно вырос, среди таксомоторных предприятий работает более 1 тыс. юридических лиц и более 6,4 тыс. индивидуальных предпринимателей».
Как сообщает ТАСС, сейчас в Москве работает более 34 тыс. желтых такси. Единый цвет введен в рамках легализации рынка таксомоторных перевозок. 1 июня начался новый этап этого процесса: вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять такси только с российскими водительскими удостоверениями.
Ликсутов отметил, что в настоящее время в Москве действует более 80 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Сейчас рынок заметно вырос, среди таксомоторных предприятий работает более 1 тыс. юридических лиц и более 6,4 тыс. индивидуальных предпринимателей».
Как сообщает ТАСС, сейчас в Москве работает более 34 тыс. желтых такси. Единый цвет введен в рамках легализации рынка таксомоторных перевозок. 1 июня начался новый этап этого процесса: вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять такси только с российскими водительскими удостоверениями.
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