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  • 19.06, 12:55

    Власти заваленного мусором Львова попросили Порошенко объявить режим ЧС

    1 комментарий
    Власти заваленного мусором Львова попросили Порошенко объявить режим ЧС

    Власти заваленного мусором Львова попросили Порошенко объявить режим ЧС

    Власти заваленного мусором Львова попросили Порошенко объявить режим ЧС
  • Фото: mikola63 /vk.com

    • Львовские власти приняли решение снова обратиться к Киеву в связи с «мусорным» кризисом в городе.

    Ситуацию со свалками обсудили на внеочередном заседании городского совета Львова. Было отмечено, что за последнюю неделю ситуация с вывозом мусора только ухудшилась. Так, в городе скопилось свыше 8,5 тыс тонн мусора, для вывоза которого необходимо 850 специализированных машин. Однако вывозит отходы просто некуда.

    При этом каждый день количество накопленного мусора увеличивается на 200 тонн. Такая ситуация угрожает здоровью горожан и способствует распространению различных инфекционных заболеваний. Поэтом в городе решено провести повторные замеры воздуха.

    Осложняется ситуация тем, что машины, которые вывозят мусор за пределы Львовской области, блокируют. Так, во Львов до сих пор не вернулись две машины, которые были задержаны правоохранительными органами под Киевом, хотя у водителей были все необходимые документы.

    В связи с кризисом принято решение направить повторные обращения правительству и президенту Украины, а также всем депутатам Верховной рады и руководителям дипломатических учреждений, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

    А мэр Львова Андрей Садовый в своем Facebook сообщил, что городские власти попросили Киев объявить режим чрезвычайной экологической ситуации.

    Андрей Садовый, мэр Львова: «Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова раз обратилась к президенту и премьер-министру с просьбой о введении в городе режима чрезвычайной экологической ситуации. На все предыдущие обращения — тотальный игнор и „хи-хи“. Между тем в городе 8500 тонн ТБО (это 850 грузовиков), которые некуда вывозить. Ситуация критическая».

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