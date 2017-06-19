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  • 19.06, 12:55

    Саакашвили в Кривом Роге закидали яйцами и зеленкой

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    Саакашвили в Кривом Роге закидали яйцами и зеленкой

    Саакашвили в Кривом Роге закидали яйцами и зеленкой

    Саакашвили в Кривом Роге закидали яйцами и зеленкой
  • Фото: dnepr24.com.ua

    • Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой на на встрече с жителями Кривого Рога.

    Михаил Саакашвили приехал в Кривой Рог, чтобы проинспектировать ход прокурорской проверки по факту превышения полномочий со стороны членов горсовета. Свой визит экс-губернатор Одесской области начал с возложения цветов к памятнику ветеранам АТО.

    В этот момент, как сообщает издание Dnepr24, на Саакашвили и напали двое мужчин. Они начали бросать в политика сырые яйца, одно из которых долетело до цели, и залили зеленкой его рубашку.

    При этом сам Саакашвили заявил, что не держит обиды на хулиганов. Он даже пошутил, что таким образом был «принят в партию зеленых».

    Сообщается, что один из нападавших сбежал с места происшествия, а второй был задержан и доставлен в отделение полиции.

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