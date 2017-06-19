Алексей Ерхов назначен российским послом в Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Ерхова послом РФ в Турции.
Указ главы государства от 19 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ерхов, который до настоящего момента руководил департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ, возглавит российскую дипмиссию в Анкаре вместо Андрея Карлова, который был убит 19 декабря 2016 года на открытии художественной выставки в столице Турции.
Ерхов, который до настоящего момента руководил департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ, возглавит российскую дипмиссию в Анкаре вместо Андрея Карлова, который был убит 19 декабря 2016 года на открытии художественной выставки в столице Турции.
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