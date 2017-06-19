В Севастополе ветеранам после скандала заменили выданные на День Победы квартиры

Власти Севастополя заменили квартиры, вызывавшие нарекания ветеранов и их представителей.
В этом года на День Победы ветеранам были вручены 10 квартир. Однако позднее выяснилось, что квартиры не обеспечивают должного уровня комфорта. Как сообщали местные СМИ, в каждую 52-метровую квартиру поселили по двое ветеранов — квартиры при этом разделили перегородкой и установили по две входных двери.
Как сообщили в правительстве Севастополя, все поступившие жалобы были рассмотрены персонально, в каждом отдельном случае предложены и согласованы варианты замены жилья. Сейчас идет процесс оформления прав собственности, а в некоторых квартирах проводится ремонт.
Кроме того, глава Севастополя Дмитрий Овсянников понизил в должности директора городского департамента капстроительства Андрея Попова. Его место займет Михаил Демиденко, ранее работавший в строительных организациях в Москве и Петербурге.
Как сообщили в правительстве Севастополя, все поступившие жалобы были рассмотрены персонально, в каждом отдельном случае предложены и согласованы варианты замены жилья. Сейчас идет процесс оформления прав собственности, а в некоторых квартирах проводится ремонт.
Кроме того, глава Севастополя Дмитрий Овсянников понизил в должности директора городского департамента капстроительства Андрея Попова. Его место займет Михаил Демиденко, ранее работавший в строительных организациях в Москве и Петербурге.
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