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  • 19.06, 12:55

    ФАС нашла в действиях Microsoft нарушение антимонопольного законодательства

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    ФАС нашла в действиях Microsoft нарушение антимонопольного законодательства

    ФАС нашла в действиях Microsoft нарушение антимонопольного законодательства

    В сообщении ФАС говорится, что Microsoft блокирует антивирусное программное обеспечение сторонних производителей и активирует собственный антивирус без явного согласия пользователя.

    Жалобу на действия Microsoft подала «Лаборатория Касперского». Ранее производитель антивирусов сообщал, что с выходом Windows 10 Microsoft подталкивает пользователей отказаться от защитных решений конкурентов в пользу собственного ПО Windows Defender.

    Федеральная антимонопольная служба России выдала компании Microsoft предупреждение о прекращении незаконных действий. У компании есть месяц на исполнение предупреждения.

    Кроме ФАС России, «Лаборатория Касперского» обратилась в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии с заявлением о рассмотрении действий Microsoft.

    В пресс-службе Microsoft сообщили, что компания намерена действовать в соответствии с законами о конкуренции и готова ответить на все вопросы регулирующих органов.

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