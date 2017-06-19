ФАС нашла в действиях Microsoft нарушение антимонопольного законодательства

В сообщении ФАС говорится, что Microsoft блокирует антивирусное программное обеспечение сторонних производителей и активирует собственный антивирус без явного согласия пользователя.

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Жалобу на действия Microsoft подала «Лаборатория Касперского». Ранее производитель антивирусов сообщал, что с выходом Windows 10 Microsoft подталкивает пользователей отказаться от защитных решений конкурентов в пользу собственного ПО Windows Defender.



Федеральная антимонопольная служба России выдала компании Microsoft предупреждение о прекращении незаконных действий. У компании есть месяц на исполнение предупреждения.



Кроме ФАС России, «Лаборатория Касперского» обратилась в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии с заявлением о рассмотрении действий Microsoft.



В пресс-службе Microsoft сообщили, что компания намерена действовать в соответствии с законами о конкуренции и готова ответить на все вопросы регулирующих органов.