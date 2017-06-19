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  • 19.06, 11:24

    Женщина и ребенок провалились под землю во время прогулки в центре Ноябрьска

    1 комментарий
    Женщина и ребенок провалились под землю во время прогулки в центре Ноябрьска

    Женщина и ребенок провалились под землю во время прогулки в центре Ноябрьска

    Женщина и ребенок провалились под землю во время прогулки в центре Ноябрьска
  • Фото: noyabrsk_89_region /vk.com

    • Следователи высняют причины обрушения грунта в центре Ноябрьска. Там, во время прогулки в пешеходной зоне под землю провалились женщина и маленький ребенок.

    По данным СУ СКР по региону, в пятницу вечером женщина гуляла с полуторагодовалым ребенком в центре города Ноябрьска. В какой-то момент грунт под ними провалился. Женщина упала и получила травму, зацепившись за торчащую из земли арматуру. Ребенок, к счастью, не пострадал.

    В местных СМИ сообщается, что мать и ребенок угодили в яму глубиной около двух метров. На следующий день место ЧП засыпали свежим грунтом.

    Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Женщина и ребенок провалились под землю во время прогулки в центре Ноябрьска. Следственный комитет, Ямало-Ненецкий АО, дети и подростки, женщины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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