Женщина и ребенок провалились под землю во время прогулки в центре Ноябрьска

Следователи высняют причины обрушения грунта в центре Ноябрьска. Там, во время прогулки в пешеходной зоне под землю провалились женщина и маленький ребенок.
По данным СУ СКР по региону, в пятницу вечером женщина гуляла с полуторагодовалым ребенком в центре города Ноябрьска. В какой-то момент грунт под ними провалился. Женщина упала и получила травму, зацепившись за торчащую из земли арматуру. Ребенок, к счастью, не пострадал.
В местных СМИ сообщается, что мать и ребенок угодили в яму глубиной около двух метров. На следующий день место ЧП засыпали свежим грунтом.
Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
В местных СМИ сообщается, что мать и ребенок угодили в яму глубиной около двух метров. На следующий день место ЧП засыпали свежим грунтом.
Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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