Лавров призвал США согласовывать свои действия на территории Сирии с Дамаском

Москва призывает США и всех, кто участвует в операции в Сирии, избегать односторонних действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Пекине на итоговой конференции после встречи глав МИД стран БРИКС.

Лавров подчеркнул необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и поэтому согласовывать все действия с Дамаском. На пресс-конференции министр заявил, что все страны БРИКC, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, заинтересованы в урегулировании конфликта в САР.



Сергей Лавров также сообщил, что очередная встреча в Астане состоится 10 июля. На переговоры приедет и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.