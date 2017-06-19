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  • 19.06, 11:24
    Лавров призвал США согласовывать свои действия на территории Сирии с Дамаском. БРИКС, Лавров, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лавров призвал США согласовывать свои действия на территории Сирии с Дамаском

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    Лавров призвал США согласовывать свои действия на территории Сирии с Дамаском

    Лавров призвал США согласовывать свои действия на территории Сирии с Дамаском

      Москва призывает США и всех, кто участвует в операции в Сирии, избегать односторонних действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Пекине на итоговой конференции после встречи глав МИД стран БРИКС.

      Лавров подчеркнул необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и поэтому согласовывать все действия с Дамаском. На пресс-конференции министр заявил, что все страны БРИКC, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, заинтересованы в урегулировании конфликта в САР.

      Сергей Лавров также сообщил, что очередная встреча в Астане состоится 10 июля. На переговоры приедет и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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