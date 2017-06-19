Веселые мексиканские болельщики покорили сердца казанцев

В Казани в рамках Кубка конфедераций встретились португальцы и мексиканцы. Ничья 2:2, которая подняла сборную России на верхушку турнирной таблицы в группе «А». Некоторых участников этого матча такой результат расстроил, чего не скажешь о болельщиках.
Гремящие сандалии и яркие сомбреро. На игру потомки ацтеков собираются словно на карнавал. Российские болельщики охотно фотографируются рядом с древним головным убором и с веселой мексиканской пчелой.
Гремучая мексикано-российская смесь — заокеанские гости в ушанках. К следующему матчу, с Россией, «ацтеки» явно подготовились. В этой толпе немногочисленные португальцы изо всех сил старались не потеряться. В Казань их приехало гораздо меньше.
За тем, как португальцы и мексиканцы оба тайма шли нога в ногу, наблюдали практически во всех казанских барах. Настоящий калейдоскоп болельщиков: студенты-камерунцы, случайно забредший чилиец и американский журналист. В Техасе и Флориде, где много испаноговорящих, за исходом матча пристально следят.
Явно расстроенный ничьей Криштиану Роналду проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, а потом прошел мимо болельщиков, а те потом больше часа звали кумира. Игра изрядно утомила и сборную Мексики, тоже не вышедшую к болельщикам. Но горячие мексиканцы не стали томиться ожиданием и с большим удовольствием отправились по барам, где совсем недавно за их команду так горячо болели русские амигос.
Гремучая мексикано-российская смесь — заокеанские гости в ушанках. К следующему матчу, с Россией, «ацтеки» явно подготовились. В этой толпе немногочисленные португальцы изо всех сил старались не потеряться. В Казань их приехало гораздо меньше.
За тем, как португальцы и мексиканцы оба тайма шли нога в ногу, наблюдали практически во всех казанских барах. Настоящий калейдоскоп болельщиков: студенты-камерунцы, случайно забредший чилиец и американский журналист. В Техасе и Флориде, где много испаноговорящих, за исходом матча пристально следят.
Явно расстроенный ничьей Криштиану Роналду проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, а потом прошел мимо болельщиков, а те потом больше часа звали кумира. Игра изрядно утомила и сборную Мексики, тоже не вышедшую к болельщикам. Но горячие мексиканцы не стали томиться ожиданием и с большим удовольствием отправились по барам, где совсем недавно за их команду так горячо болели русские амигос.
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