После поражения на выборах французские социалисты решили продать штаб-квартиру партии

Сегодня Эммануэля Макрона поздравляют с победой его партии на выборах в парламент Франции. Второй тур состоялся накануне, на участки пришло рекордно низкое число избирателей. Одни винят в этом жару, другие — избирательную систему.
Безоговорочная победа партии Эммануэля Макрона. У движения «Вперед, республика» абсолютное большинство в парламенте. Впрочем, символический барьер в 400 депутатов преодолен не был. Еще один удивительный результат: у ультралевых «Непокоренной Франции» и компартии 30 депутатов. Такого не было в стране со времен Франсуа Миттерана. У Национального фронта аж 8 депутатов против 2 в прошлом парламенте. Народными избранниками стали и лидер Национального фронта Марин Ле Пен и ее гражданский муж Луи Алио.
Самый главный итог этих выборов — феноменальные цифры неявки избирателей: 57% французов решили не голосовать. Такого не было за всю историю современной Франции, славящейся своей политической активностью граждан и их национальным самосознанием.
Эдуар Филипп, председатель Правительства Франции: «В воскресенье вы отдали явное большинство президенту республики и правительству. У этого большинства будет миссия — действовать во имя Франции. Своим голосованием французы предпочли надежду гневу, оптимизм — пессимизму, смелость — увиливанию».
Жан-Люк Меланшон, депутат Европейского парламента: «Французский народ получит в Национальном собрании последовательную, дисциплинированную и агрессивную фракцию. И я хочу заявить новой власти, что мы без боя не сдадим ни метра в области социальных прав».
Французские социалисты, руководившие страной последние 5 лет, разгромлены. Минимальное количество депутатов социалистов в новом парламенте уже привело к тому, что роскошный особняк, где располагалась штаб-квартира Социалистической партии, сегодня вечером был официально выставлен на продажу.
Самый главный итог этих выборов — феноменальные цифры неявки избирателей: 57% французов решили не голосовать. Такого не было за всю историю современной Франции, славящейся своей политической активностью граждан и их национальным самосознанием.
Эдуар Филипп, председатель Правительства Франции: «В воскресенье вы отдали явное большинство президенту республики и правительству. У этого большинства будет миссия — действовать во имя Франции. Своим голосованием французы предпочли надежду гневу, оптимизм — пессимизму, смелость — увиливанию».
Жан-Люк Меланшон, депутат Европейского парламента: «Французский народ получит в Национальном собрании последовательную, дисциплинированную и агрессивную фракцию. И я хочу заявить новой власти, что мы без боя не сдадим ни метра в области социальных прав».
Французские социалисты, руководившие страной последние 5 лет, разгромлены. Минимальное количество депутатов социалистов в новом парламенте уже привело к тому, что роскошный особняк, где располагалась штаб-квартира Социалистической партии, сегодня вечером был официально выставлен на продажу.
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