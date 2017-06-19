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  • 19.06, 12:55

    После поражения на выборах французские социалисты решили продать штаб-квартиру партии

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    После поражения на выборах французские социалисты решили продать штаб-квартиру партии

    После поражения на выборах французские социалисты решили продать <nobr>штаб-квартиру</nobr> партии

    Сегодня Эммануэля Макрона поздравляют с победой его партии на выборах в парламент Франции. Второй тур состоялся накануне, на участки пришло рекордно низкое число избирателей. Одни винят в этом жару, другие — избирательную систему.

    Безоговорочная победа партии Эммануэля Макрона. У движения «Вперед, республика» абсолютное большинство в парламенте. Впрочем, символический барьер в 400 депутатов преодолен не был. Еще один удивительный результат: у ультралевых «Непокоренной Франции» и компартии 30 депутатов. Такого не было в стране со времен Франсуа Миттерана. У Национального фронта аж 8 депутатов против 2 в прошлом парламенте. Народными избранниками стали и лидер Национального фронта Марин Ле Пен и ее гражданский муж Луи Алио.

    Самый главный итог этих выборов — феноменальные цифры неявки избирателей: 57% французов решили не голосовать. Такого не было за всю историю современной Франции, славящейся своей политической активностью граждан и их национальным самосознанием.

    Эдуар Филипп, председатель Правительства Франции: «В воскресенье вы отдали явное большинство президенту республики и правительству. У этого большинства будет миссия — действовать во имя Франции. Своим голосованием французы предпочли надежду гневу, оптимизм — пессимизму, смелость — увиливанию».

    Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, совершенно очевидно, что с такими результатами президент Макрон получает полный карт-бланш для реализации своей политики. Другое дело, что правые республиканцы оказали достойное сопротивление и будут иметь в новом парламенте четверть депутатов. Но главное, что ультралевые теперь могут создать свою политическую группу и начать портить нервы правящему большинству.

    Жан-Люк Меланшон, депутат Европейского парламента: «Французский народ получит в Национальном собрании последовательную, дисциплинированную и агрессивную фракцию. И я хочу заявить новой власти, что мы без боя не сдадим ни метра в области социальных прав».

    Почти десяток депутатских мандатов Национального фронта — это тоже своеобразный рекорд, хотя, Марин Ле Пен после выхода во второй тур президентских выборов могла явно рассчитывать на большее. По ее мнению, во всем виновата мажоритарная выборная система.

    Французские социалисты, руководившие страной последние 5 лет, разгромлены. Минимальное количество депутатов социалистов в новом парламенте уже привело к тому, что роскошный особняк, где располагалась штаб-квартира Социалистической партии, сегодня вечером был официально выставлен на продажу.

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