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  • 19.06, 11:25

    В Таиланде при взрыве автомобиля погибли пятеро военных

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    В Таиланде при взрыве автомобиля погибли пятеро военных

    В Таиланде при взрыве автомобиля погибли пятеро военных

    В Таиланде при взрыве автомобиля погибли пятеро военных
  • Фото: @RDNewsCH3 /twitter.com

    • Автомобиль с военнослужащими взорвался в провинции Паттани на юге Таиланда. Погибли пятеро военных, четверо раненых.

    В местной полиции сообщили, что взрывное устройство было заложено рядом с дорогой. Бомба сработала в 11:45 по местному времени (07:45 мск). В подорвавшемся автомобиле находились военнослужащие сухопутных войск Таиланда.

    По предварительной версии, атаку могли организовать исламские сепаратисты, действующими в этом регионе королевства.

    Уточняется, что в провинциях Паттани, Яла и Наратхиват на юге Таиланда действует специальный режим безопасности. Сепаратисты вот уже 11 лет ведут партизанскую войну с властями, добиваясь создания в регионе независимого султаната, сообщает ТАСС.

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