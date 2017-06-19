В Таиланде при взрыве автомобиля погибли пятеро военных

Автомобиль с военнослужащими взорвался в провинции Паттани на юге Таиланда. Погибли пятеро военных, четверо раненых.
В местной полиции сообщили, что взрывное устройство было заложено рядом с дорогой. Бомба сработала в 11:45 по местному времени (07:45 мск). В подорвавшемся автомобиле находились военнослужащие сухопутных войск Таиланда.
По предварительной версии, атаку могли организовать исламские сепаратисты, действующими в этом регионе королевства.
Уточняется, что в провинциях Паттани, Яла и Наратхиват на юге Таиланда действует специальный режим безопасности. Сепаратисты вот уже 11 лет ведут партизанскую войну с властями, добиваясь создания в регионе независимого султаната, сообщает ТАСС.
По предварительной версии, атаку могли организовать исламские сепаратисты, действующими в этом регионе королевства.
Уточняется, что в провинциях Паттани, Яла и Наратхиват на юге Таиланда действует специальный режим безопасности. Сепаратисты вот уже 11 лет ведут партизанскую войну с властями, добиваясь создания в регионе независимого султаната, сообщает ТАСС.
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