Москва провожает Алексея Баталова в последний путь

В российской столице прощаются с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Церемония проходит в Большом зале Дома кино. У входа в здание выстроилась длинная очередь из желающих проводить актера в последний путь.
В холле стоит портрет Баталова, звучит музыка из кинофильмов, в которых он снимался. Лестницы, ведущие к Большому залу, оформлены черными и бордовыми траурными лентами. Гроб с телом артиста установлен на сцене, над ней размещен экран с большим портретом актера. На церемонии присутствуют родственники, друзья и коллеги покойного, передает «Интерфакс».
Евгений Герасимов, глава комитета по культуре Московской городской думы: «Вот и наступил этот тяжелый, трудный день прощания с человеком, который являлся и будет являться частью великой культуры нашей великой страны. Мне задавали вопрос: а вот кто Баталов? Так невозможно это сказать. Для себя я знаю по уровню культуры, благородства, пожалуй, двух людей — Лихачёва и Баталова. Их присутствие в этой жизни нашей давало высокий тон и уровень культуры, и благородства, и скромности».
Артист скончался 15 июня на 89-м году жизни, похоронят его на Преображенском кладбище.
Евгений Герасимов, глава комитета по культуре Московской городской думы: «Вот и наступил этот тяжелый, трудный день прощания с человеком, который являлся и будет являться частью великой культуры нашей великой страны. Мне задавали вопрос: а вот кто Баталов? Так невозможно это сказать. Для себя я знаю по уровню культуры, благородства, пожалуй, двух людей — Лихачёва и Баталова. Их присутствие в этой жизни нашей давало высокий тон и уровень культуры, и благородства, и скромности».
Артист скончался 15 июня на 89-м году жизни, похоронят его на Преображенском кладбище.
Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни: памяти любимого актера — галерея его самых ярких образов в кино.Опубликовано НТВ 15 июня 2017 г.
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