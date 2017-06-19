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  • 19.06, 12:55

    Москва провожает Алексея Баталова в последний путь

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    • Фото РИА Новости, Сергей Пятаков
    Москва провожает Алексея Баталова в последний путь

    Москва провожает Алексея Баталова в последний путь

    Москва провожает Алексея Баталова в последний путь
  • Фото РИА Новости, Сергей Пятаков

    • В российской столице прощаются с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Церемония проходит в Большом зале Дома кино. У входа в здание выстроилась длинная очередь из желающих проводить актера в последний путь.

    В холле стоит портрет Баталова, звучит музыка из кинофильмов, в которых он снимался. Лестницы, ведущие к Большому залу, оформлены черными и бордовыми траурными лентами. Гроб с телом артиста установлен на сцене, над ней размещен экран с большим портретом актера. На церемонии присутствуют родственники, друзья и коллеги покойного, передает «Интерфакс».

    Евгений Герасимов, глава комитета по культуре Московской городской думы: «Вот и наступил этот тяжелый, трудный день прощания с человеком, который являлся и будет являться частью великой культуры нашей великой страны. Мне задавали вопрос: а вот кто Баталов? Так невозможно это сказать. Для себя я знаю по уровню культуры, благородства, пожалуй, двух людей — Лихачёва и Баталова. Их присутствие в этой жизни нашей давало высокий тон и уровень культуры, и благородства, и скромности».

    Алексей Баталов сыграл в десятках отечественных кинофильмов, среди которых «Девять дней одного года», «Летят журавли» (картина удостоилась награды Каннского фестиваля 1958 года), «Большая семья», «Дама с собачкой», «Дело Румянцева» и картине «Москва слезам не верит», которая отмечена премией «Оскар». Артист скончался 15 июня на 89-м году жизни, похоронят его на Преображенском кладбище.

    Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни: памяти любимого актера — галерея его самых ярких образов в кино.

    Опубликовано НТВ 15 июня 2017 г.

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