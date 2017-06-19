Центробанк отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую расчетную небанковскую кредитную организацию «Фидбэк» и небанковскую кредитную организацию «Расчетный Финансовый Дом».
Как сообщается на сайте регулятора, «Фидбэк» лишен лицензии из-за проведения теневых валютно-обменных операций. РНКО активно уклонялась от противодействия мероприятиям по легализации доходов, полученных преступных путем, а также финансированию терроризма путем контроля финансовых операций.
«Расчетный Финансовый Дом», по данным ЦБ, с конца 2016 года проводил сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники НКО не предприняли мер, чтобы исключить вовлечение кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
Уточняется, что обе организации не входят в систему страхования вкладов.
По величине активов на 1 июня 2017 года НКО «Расчетный Финансовый Дом» занимала 570-е место в банковской системе России, РНКО «Фидбэк» — 571-е место.
В обе организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
«Расчетный Финансовый Дом», по данным ЦБ, с конца 2016 года проводил сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники НКО не предприняли мер, чтобы исключить вовлечение кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
Уточняется, что обе организации не входят в систему страхования вкладов.
По величине активов на 1 июня 2017 года НКО «Расчетный Финансовый Дом» занимала 570-е место в банковской системе России, РНКО «Фидбэк» — 571-е место.
В обе организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
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