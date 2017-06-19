Мухтар. Новый след
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 09:53

    Центробанк отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

    комментировать

    Центробанк отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

    Центробанк отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

    Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую расчетную небанковскую кредитную организацию «Фидбэк» и небанковскую кредитную организацию «Расчетный Финансовый Дом».

    Как сообщается на сайте регулятора, «Фидбэк» лишен лицензии из-за проведения теневых валютно-обменных операций. РНКО активно уклонялась от противодействия мероприятиям по легализации доходов, полученных преступных путем, а также финансированию терроризма путем контроля финансовых операций.

    «Расчетный Финансовый Дом», по данным ЦБ, с конца 2016 года проводил сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники НКО не предприняли мер, чтобы исключить вовлечение кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

    Уточняется, что обе организации не входят в систему страхования вкладов.

    По величине активов на 1 июня 2017 года НКО «Расчетный Финансовый Дом» занимала 570-е место в банковской системе России, РНКО «Фидбэк» — 571-е место.

    В обе организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru