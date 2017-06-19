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  • 19.06, 09:53
    Конкурс «Авиадартс-2017» завершился грандиозным воздушным шоу. Воронежская область, авиация, армия и флот РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Конкурс «Авиадартс-2017» завершился грандиозным воздушным шоу

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    Конкурс <nobr>«Авиадартс-2017»</nobr> завершился грандиозным воздушным шоу

    Конкурс «Авиадартс-2017» завершился грандиозным воздушным шоу

    Конкурс <nobr>«Авиадартс-2017»</nobr> завершился грандиозным воздушным шоу

      В Воронежской области тысячи зрителей, затаив дыхание, наблюдали за чудесами пилотирования.

      На завершающем этапе конкурса «Авиадартс» экипажи устроили грандиозное шоу. Они соревновались в воздушных боях и точной стрельбе по мишеням. Для этого была создана уникальная обстановка, полностью имитирующая аэродром условного противника.

      Мастерство показал экипаж Ил-76, который сбросил воду на предельно малой высоте. Оценили зрители и возможности новейшего истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА. Кульминацией шоу стало выступление легендарных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

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