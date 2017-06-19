Конкурс «Авиадартс-2017» завершился грандиозным воздушным шоу

В Воронежской области тысячи зрителей, затаив дыхание, наблюдали за чудесами пилотирования.

На завершающем этапе конкурса «Авиадартс» экипажи устроили грандиозное шоу. Они соревновались в воздушных боях и точной стрельбе по мишеням. Для этого была создана уникальная обстановка, полностью имитирующая аэродром условного противника.



Мастерство показал экипаж Ил-76, который сбросил воду на предельно малой высоте. Оценили зрители и возможности новейшего истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА. Кульминацией шоу стало выступление легендарных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».