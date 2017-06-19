Российская гуманитарная миссия: жители Хомса получили еду и медицинскую помощь

Российский центр по примирению сторон направил в сирийский Хомс большую гуманитарную миссию. Наши медики организовали прием населения, к ним сразу выстроилась очередь.

В основном в помощи нуждались пациенты с огнестрельными и минно-взрывными травмами, а также инфекциями и проблемами с сердцем.



Сирийская армия выбила из города террористов всего месяц назад. До этого сотни тысяч жителей 4 года не получали никакой медицинской помощи. На улице организовали раздачу продовольствия. Горожане получили муку, сахар, рис и консервы.