Мухтар. Новый след
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 09:53
    Российская гуманитарная миссия: жители Хомса получили еду и медицинскую помощь. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российская гуманитарная миссия: жители Хомса получили еду и медицинскую помощь

    комментировать
    Российская гуманитарная миссия: жители Хомса получили еду и медицинскую помощь

    Российская гуманитарная миссия: жители Хомса получили еду и медицинскую помощь

    Российская гуманитарная миссия: жители Хомса получили еду и медицинскую помощь

      Российский центр по примирению сторон направил в сирийский Хомс большую гуманитарную миссию. Наши медики организовали прием населения, к ним сразу выстроилась очередь.

      В основном в помощи нуждались пациенты с огнестрельными и минно-взрывными травмами, а также инфекциями и проблемами с сердцем.

      Сирийская армия выбила из города террористов всего месяц назад. До этого сотни тысяч жителей 4 года не получали никакой медицинской помощи. На улице организовали раздачу продовольствия. Горожане получили муку, сахар, рис и консервы.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru