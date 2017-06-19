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  • 19.06, 08:22
    На парламентских выборах во Франции партия Макрона победила при низкой явке. Макрон, Франция, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На парламентских выборах во Франции партия Макрона победила при низкой явке

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    На парламентских выборах во Франции партия Макрона победила при низкой явке

    На парламентских выборах во Франции партия Макрона победила при низкой явке

      Итоги парламентских выборов подвели во Франции. Абсолютное большинство в нижней палате получила партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика». Она займет 308 мест.

      С такими результатами у французского лидера появился полный карт-бланш для реализации своей политики. Но самым важным итогом выборов стала низкая явка. 57% избирателей решили не голосовать. Такого не было за всю историю современной Франции.

      Эдуар Филипп, председатель Правительства Франции: «В воскресенье вы отдали явное большинство президенту республики и правительству. У этого большинства будет миссия — действовать во имя Франции. Своим голосованием французы предпочли надежду гневу, оптимизм — пессимизму, смелость — увиливанию».

      Главной оппозиционной силой в парламенте будут правые из партии «Республиканцы». Впервые в состав нижней палаты вошла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. После парламентских выборов подаст в отставку действующий кабинет министров. Как ожидается, правительство будет сформировано заново почти в прежнем составе.

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