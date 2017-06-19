На парламентских выборах во Франции партия Макрона победила при низкой явке

Итоги парламентских выборов подвели во Франции. Абсолютное большинство в нижней палате получила партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика». Она займет 308 мест.
С такими результатами у французского лидера появился полный карт-бланш для реализации своей политики. Но самым важным итогом выборов стала низкая явка. 57% избирателей решили не голосовать. Такого не было за всю историю современной Франции.
Эдуар Филипп, председатель Правительства Франции: «В воскресенье вы отдали явное большинство президенту республики и правительству. У этого большинства будет миссия — действовать во имя Франции. Своим голосованием французы предпочли надежду гневу, оптимизм — пессимизму, смелость — увиливанию».
парламентских выборов подаст в отставку действующий кабинет министров. Как ожидается, правительство будет сформировано заново почти в прежнем составе.
Эдуар Филипп, председатель Правительства Франции: «В воскресенье вы отдали явное большинство президенту республики и правительству. У этого большинства будет миссия — действовать во имя Франции. Своим голосованием французы предпочли надежду гневу, оптимизм — пессимизму, смелость — увиливанию».
парламентских выборов подаст в отставку действующий кабинет министров. Как ожидается, правительство будет сформировано заново почти в прежнем составе.
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