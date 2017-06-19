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  • 19.06, 08:22
    Первая в истории кругосветная экспедиция на каноэ завершилась на Гавайях. США, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Первая в истории кругосветная экспедиция на каноэ завершилась на Гавайях

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    Первая в истории кругосветная экспедиция на каноэ завершилась на Гавайях

    Первая в истории кругосветная экспедиция на каноэ завершилась на Гавайях

      На Гавайях торжественно встретили участников небывалого морского путешествия.

      Завершилась первая в истории кругосветная экспедиция на каноэ. Чтобы обойти вокруг Земли, мореплавателям понадобилось 3 года. Они использовали те же методы навигации, что и первые полинезийские поселенцы, — ориентировались по звездам, движению волн и поведению птиц.

      В результате каноэ следовал по просторам Мирового океана, неоднократно пересекая экватор. За время кругосветки мореплаватели прошли 74 тысячи километров и останавливались 150 раз.

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