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  • 19.06, 08:22
    В Португалии и Хорватии пытаются справиться с крупными лесными пожарами. Португалия, Хорватия, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Португалии и Хорватии пытаются справиться с крупными лесными пожарами

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    В Португалии и Хорватии пытаются справиться с крупными лесными пожарами

    В Португалии и Хорватии пытаются справиться с крупными лесными пожарами

    В Португалии и Хорватии пытаются справиться с крупными лесными пожарами

      Страшные последствия стихии сегодня переживает Европа. Сильные лесные пожары охватили юг Хорватии. Огонь бушует на побережье Адриатического моря.

      Под удар стихии попал местный природный парк. Пламенем охвачены более 100 гектаров леса. Власти немедленно эвакуировали туристов и перекрыли шоссе. Распространению огня способствует сильный ветер. Чтобы локализовать возгорание, спасатели работали весь день. Жертв и разрушений, к счастью, удалось избежать.

      А Португалия сегодня прощается с погибшими в страшном природном пожаре в центральной части страны. Объявлен общенациональный траур. По последней информации, стихия унесла жизни более 60 человек. Власти не исключают, что количество жертв может увеличиться. Пожар до сих пор не получается взять под контроль, хотя в борьбе с огнем участвуют сотни человек. Ветреная погода сводит их усилия на нет.

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