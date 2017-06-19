Ливни с грозами оставили без света жителей Тюменской и Курганской областей

Жители Тюмени сегодня делятся в соцсетях кадрами мощного шторма, который обрушился на город.

Из-за грозы около 15 тысяч человек остались без электричества. По информации компании «Тюменьэнерго», восстановительными работами занимаются 19 бригад и 24 единицы спецтехники.



Без света сидят и тысячи жителей соседней Курганской области. Там гроза и ливень вызвали сбой на железной дороге. Встали грузовые, пассажирские поезда и электрички. Согласно прогнозам синоптиков, пик стихии еще не пройден. Дожди с грозами и ураганный ветер будут свирепствовать в городе в течение дня.