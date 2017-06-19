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  • 19.06, 06:51
    Ливни с грозами оставили без света жителей Тюменской и Курганской областей. Курганская область, Тюменская область, аварии в ЖКХ, погода, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ливни с грозами оставили без света жителей Тюменской и Курганской областей

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    Ливни с грозами оставили без света жителей Тюменской и Курганской областей

    Ливни с грозами оставили без света жителей Тюменской и Курганской областей

    Ливни с грозами оставили без света жителей Тюменской и Курганской областей

      Жители Тюмени сегодня делятся в соцсетях кадрами мощного шторма, который обрушился на город.

      Из-за грозы около 15 тысяч человек остались без электричества. По информации компании «Тюменьэнерго», восстановительными работами занимаются 19 бригад и 24 единицы спецтехники.

      Без света сидят и тысячи жителей соседней Курганской области. Там гроза и ливень вызвали сбой на железной дороге. Встали грузовые, пассажирские поезда и электрички. Согласно прогнозам синоптиков, пик стихии еще не пройден. Дожди с грозами и ураганный ветер будут свирепствовать в городе в течение дня.

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