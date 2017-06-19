Очевидец рассказал о ДТП с Ferrari на Рублёвском шоссе

В Москве на дублере Рублёвского шоссе автомобиль Ferrari столкнулся с Volkswagen.

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Москва

Как рассказал НТВ очевидец аварии, Ferrari на повороте сбросил скорость, машину занесло. Спорткар выехал на встречную полосу и ударился в Volkswagen Tiguan.



Очевидец: «Владельцу на вид лет 45–50, абсолютно адекватный мужчина, который просто не справился с управлением. Вел себя адекватно, номера не снимал. Интересовался здоровьем потерпевших».



В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.