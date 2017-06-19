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  • 19.06, 05:20
    Очевидец рассказал о ДТП с Ferrari на Рублёвском шоссе. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Очевидец рассказал о ДТП с Ferrari на Рублёвском шоссе

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    Очевидец рассказал о ДТП с Ferrari на Рублёвском шоссе

    Очевидец рассказал о ДТП с Ferrari на Рублёвском шоссе

    Очевидец рассказал о ДТП с Ferrari на Рублёвском шоссе
    • Фото: mskdtp /vk.com

      • В Москве на дублере Рублёвского шоссе автомобиль Ferrari столкнулся с Volkswagen.

      Как рассказал НТВ очевидец аварии, Ferrari на повороте сбросил скорость, машину занесло. Спорткар выехал на встречную полосу и ударился в Volkswagen Tiguan.

      Очевидец: «Владельцу на вид лет 45–50, абсолютно адекватный мужчина, который просто не справился с управлением. Вел себя адекватно, номера не снимал. Интересовался здоровьем потерпевших».

      В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

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