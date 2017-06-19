Более 50 человек пострадали при обрушении балкона в США

В штате Монтана более 50 человек пострадали из-за обрушившегося балкона.

40 обрушение

США

Инцидент произошел в коттеджном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. У одного из домов обрушился балкон, на котором находились несколько десятков человек.



Часть пострадавших пришлось госпитализировать вертолетом. Двое находятся в тяжелом состоянии.



Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. Причины ЧП выясняются.