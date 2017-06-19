Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев
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Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев
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  • 19.06, 03:49

    Более 50 человек пострадали при обрушении балкона в США

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    Более 50 человек пострадали при обрушении балкона в США

    Более 50 человек пострадали при обрушении балкона в США

    Более 50 человек пострадали при обрушении балкона в США
  • Фото: Somers/Lakeside Fire Department /facebook.com

    • В штате Монтана более 50 человек пострадали из-за обрушившегося балкона.

    Инцидент произошел в коттеджном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. У одного из домов обрушился балкон, на котором находились несколько десятков человек.

    Часть пострадавших пришлось госпитализировать вертолетом. Двое находятся в тяжелом состоянии.

    Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. Причины ЧП выясняются.

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