Более 50 человек пострадали при обрушении балкона в США

В штате Монтана более 50 человек пострадали
из-за обрушившегося балкона.
Инцидент произошел в коттеджном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. У одного из домов обрушился балкон, на котором находились несколько десятков человек.
Часть пострадавших пришлось госпитализировать вертолетом. Двое находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. Причины ЧП выясняются.
Часть пострадавших пришлось госпитализировать вертолетом. Двое находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. Причины ЧП выясняются.
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