Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев
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Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев
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  • 19.06, 03:49

    Фанаты забросали вратаря «Милана» фальшивыми долларами

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    Фанаты забросали вратаря «Милана» фальшивыми долларами

    Фанаты забросали вратаря «Милана» фальшивыми долларами

    Фанаты забросали вратаря «Милана» фальшивыми долларами
  • Фото: @SquawkaNews /twitter.com

    • В итальянском футболе разгорается скандал: фанаты мстят голкиперу «Милана» Доннарумме из-за того, что тот отказался продлевать контракт с клубом.

    Во время матча молодежного чемпионата Европы по футболу фанаты забросали итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму бумажными долларами. Также за его воротами они поместили баннер с надписью «Dollarumma».

    18-летний вратарь, ставший основным голкипером «Милана» еще в прошлом сезоне, отказался заключать с клубом контракт на 50 млн евро. По данным СМИ, интерес к Доннаруме проявляют такие гранды, как «Манчестер Сити», «Челси», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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