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  • 19.06, 02:19

    «Макронисты» получили абсолютное большинство в Национальном собрании

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    «Макронисты» получили абсолютное большинство в Национальном собрании

    «Макронисты» получили абсолютное большинство в Национальном собрании

    «Макронисты» получили абсолютное большинство в Национальном собрании
  • Фото Reuters © 2017

    • МВД Франции озвучило предварительные результаты выборов в нижнюю палату парламента.

    Результаты выборов депутатов Национального собрания ( нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов. В 293 из них победу одержали представители движения «Вперед, республика». Они получили абсолютное большинство, для которого требовалось 289 мандатов.

    Еще 40 мандатов получили кандидаты союзной партии «Демократическое движение». «Республиканцы» получат 110 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 28, правоцентристский «Союз демократов и независимых» — 17, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 16, Коммунистическая партия Франции — 10, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 8, сообщает РИА Новости.

    Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его политического движения на выборах.

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