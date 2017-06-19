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  • 19.06, 00:48

    Роналду не пришел на пресс-конференцию после матча в Казани

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    • Фото РИА Новости, Антон Денисов
    Роналду не пришел на <nobr>пресс-конференцию</nobr> после матча в Казани

    Роналду не пришел на пресс-конференцию после матча в Казани

    Роналду не пришел на <nobr>пресс-конференцию</nobr> после матча в Казани
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций со сборной Мексики.

    Звезда «Реала» и сборной Португалии был признан лучшим игроком матча. В этом статусе он должен был обязательно посетить пресс-конференцию.

    Организаторы турнира сообщили, что Роналду пропустил пресс-конференцию в нарушение регламента, так как ему обрабатывали колено. Ожидалось, что нападающий пообщается с прессой в микст-зоне, однако футболист прошел мимо репортеров, передает ТАСС.

    Матч группы А Португалия — Мексика состоялся накануне в Казани и завершился ничьей 2:2.
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