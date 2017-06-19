Роналду не пришел на пресс-конференцию после матча в Казани

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не явился на
пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций со сборной Мексики.
Звезда «Реала» и сборной Португалии был признан лучшим игроком матча. В этом статусе он должен был обязательно посетить пресс-конференцию.
Организаторы турнира сообщили, что Роналду пропустил пресс-конференцию в нарушение регламента, так как ему обрабатывали колено. Ожидалось, что нападающий пообщается с прессой в микст-зоне, однако футболист прошел мимо репортеров, передает ТАСС.
Матч группы А Португалия — Мексика состоялся накануне в Казани и завершился ничьей 2:2.
Организаторы турнира сообщили, что Роналду пропустил пресс-конференцию в нарушение регламента, так как ему обрабатывали колено. Ожидалось, что нападающий пообщается с прессой в микст-зоне, однако футболист прошел мимо репортеров, передает ТАСС.
Матч группы А Португалия — Мексика состоялся накануне в Казани и завершился ничьей 2:2.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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