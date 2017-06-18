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  • 19.06, 02:49
    Экс-гаишник на внедорожнике протаранил толпу во Львове: видео с места. ДТП, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Экс-гаишник на внедорожнике протаранил толпу во Львове: видео с места

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    <nobr>Экс-гаишник</nobr> на внедорожнике протаранил толпу во Львове: видео с места

    Экс-гаишник на внедорожнике протаранил толпу во Львове: видео с места

    <nobr>Экс-гаишник</nobr> на внедорожнике протаранил толпу во Львове: видео с места

      Одна женщина погибла, одна пострадала в результате наезда Toyota Prado на людей у церкви во Львове.

      ЧП произошло около 11:00 в воскресенье на Соборной площади. Водитель внедорожника вместе с женой вышли из храма святого Андрея после литургии и сели в свой автомобиль. Джип тронулся с места на высокой скорости, выехал на тротуар, где врезался в толпу, и перевернулся на бок.

      За рулем внедорожника находился бывший сотрудник госавтоинспекции Украины. Из органов он уволился полтора года назад, сообщает Газета.Ру.

      Обстоятельства ЧП выясняются.

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