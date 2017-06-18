Экс-гаишник на внедорожнике протаранил толпу во Львове: видео с места

Одна женщина погибла, одна пострадала в результате наезда Toyota Prado на людей у церкви во Львове.
ЧП произошло около 11:00 в воскресенье на Соборной площади. Водитель внедорожника вместе с женой вышли из храма святого Андрея после литургии и сели в свой автомобиль. Джип тронулся с места на высокой скорости, выехал на тротуар, где врезался в толпу, и перевернулся на бок.
За рулем внедорожника находился бывший сотрудник госавтоинспекции Украины. Из органов он уволился полтора года назад, сообщает Газета.Ру.
Обстоятельства ЧП выясняются.
За рулем внедорожника находился бывший сотрудник госавтоинспекции Украины. Из органов он уволился полтора года назад, сообщает Газета.Ру.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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